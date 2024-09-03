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Пресечена преступная схема ввоза транспорта в ЕАЭС - какой опыт помог брестским таможенникам

Брестские таможенники выявили преступную схему ввоза в ЕАЭС транспортных средств на 300 тыс. рублей. В этом помог опыт применения навигационных устройств, отметили в таможенном комитете и опубликовали кадры оперативной съемки задержания фигурантов. Организатором схемы оказался гражданин Польши.

Оперативное задержание. Водителя достали из фур и проинформировали: "Вы подозреваетесьв совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РБ".

По оперативным данным, эта история началась еще в прошлом месяце, когда водитель польской фирмы ввез через пункт пропуска "Козловичи" в Беларусь 2 тягача марки DAF. Для отслеживания маршрута их движения таможенники наклеили на них навигационные пломбы. Но в дороге запирающее устройство было профессионально срезано без нарушения его целостности, а сами тягачи растворились в Беларуси. Их планировали продать в России.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий был установлен организатор схемы - 29-летний гражданин Польши. Преступник с использованием углошлифовальной машинки снял пломбу с очередного седельного тягача DAF, ввезенного через белорусско-польскую границу. Далее таможенники установили и место дислокации ввезенных ранее двух транспортных средств. В г. Ганцевичи они готовились к незаконной продаже - на тягаче были удалены заводские идентификационные номера путем химического травления металла.
Вера Базака, главный инспектор отдела Брестской таможни

Сумма, сэкономленная на неуплате таможенных платежей, превышает 180 тыс. рублей. В отношении поляков и их сообщников возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 6 лет заключения.

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