Пресечена преступная схема ввоза транспорта в ЕАЭС - какой опыт помог брестским таможенникам

По оперативным данным, эта история началась еще в прошлом месяце, когда водитель польской фирмы ввез через пункт пропуска "Козловичи" в Беларусь 2 тягача марки DAF. Для отслеживания маршрута их движения таможенники наклеили на них навигационные пломбы. Но в дороге запирающее устройство было профессионально срезано без нарушения его целостности, а сами тягачи растворились в Беларуси. Их планировали продать в России.