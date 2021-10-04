Пресечена серая схема экспорта продукции мясоперерабатывающей отрасли

Главное управление по борьбе с преступностью и коррупцией сообщило о пресечении серой схемы экспорта продукции мясоперерабатывающей отрасли. В составе преступной структуры директора крупнейших государственных предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур. Должностные лица застали с поличным в момент получения очередной взятки.



Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Установлено, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ. По такой схеме злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал 10 тысяч долларов США. Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы.



Следственным комитетом дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах. В настоящее время задержанные помещены в ИВС.