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Пресечена серая схема экспорта продукции мясоперерабатывающей отрасли
Главное управление по борьбе с преступностью и коррупцией сообщило о пресечении серой схемы экспорта продукции мясоперерабатывающей отрасли. В составе преступной структуры директора крупнейших государственных предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур. Должностные лица застали с поличным в момент получения очередной взятки.
Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Установлено, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ. По такой схеме злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал 10 тысяч долларов США. Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы.
Следственным комитетом дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах. В настоящее время задержанные помещены в ИВС.
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