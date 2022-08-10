Пресечение финансирования терроризма некоммерческими организациями обсуждают в Минске

Вопросы пресечения финансирования терроризма некоммерческими организациями обсуждают в эти дни в Минске. В семинаре участвуют представители органов финансового мониторинга стран СНГ. Спонсирование терроризма через некоммерческие структуры - мировая проблема. Сейчас иностранные политические силы пытаются активно вовлекать НКО в различные деструктивные действия. Важно выстроить этому общую линию противодействия, обменяться опытом и оценить риски.