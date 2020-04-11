Пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ. Итоги





До визита в Беларусь делегация ВОЗ работала в Китае и Испании

Понятно, общего рецепта нет, но важен опыт каждой страны. И это на пресс-брифинге эксперты отметят несколько раз. Повторяли для тех, кто не услышал. Никаких заготовок! Было дело и от маршрута отклонялись. В течение трех дней специалисты посещали больницы Минска, а также Минской и Витебской областей.

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в Беларуси:

"Я полагаю, что миссия получилась довольно комплексной и всесторонней. Мы работали по разным направлениям. Каждый из нас увидел то, что нам нужно было увидеть. Я задавал интересующие вопросы".





С экспертами ВОЗ белорусский Минздрав и госорганы были в постоянном контакте

Когда в Беларуси инфекция подтвердилась у студента из Ирана, Батыр Бердыклычев констатировал: "Больной выявлен, изолирован, ему оказана медпомощь, идет отслеживание всех контактов. Все, как рекомендует ВОЗ". Днями позже Батыр Бердыклычев подтвердил это и в эксклюзивном интервью нашему телеканалу.

Или вот еще мнение другого представителя ВОЗ записано по телефону тем же днем.

Недрет Эмироглу, директор отдела чрезвычайных ситуаций и инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро ВОЗ

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"Могу заверить вас: Беларусь предпринимает все необходимые усилия, чтобы исключить распространение инфекции".



Профессиональный подход нашего профильного ведомства, а также в целом активные и адекватные действия Беларуси 21 марта отметил и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге: "Мы также благодарны Беларуси за открытость в обмене информацией и своевременную отчетность в соответствии с международными медико-санитарными правилами, что помогает нам лучше понять природу и ход этой эпидемии и координировать меры реагирования в глобальном масштабе".

Про открытость и своевременность информации говорили и сегодня. Вообще белорусский Минздрав сложно здесь в чем-то упрекнуть. Во-первых, брифинг – он проходит каждую пятницу с прямой трансляцией в Сеть. Во-вторых, министр Караник, не боясь неудобных вопросов, и сам уже несколько раз выходил в стрим. В-третьих, телеграм-канал @ОфициальныйМинздрав бьет все рекорды по подпискам. Больше 45 тысяч человек читают там оперативную информацию. А она там обновляется с завидной частотой. Меж тем, к работе отдельных СМИ Владимиру Каранику пришлось обратиться прямо во время пресс-брифинга.





ВОЗ: первоисточником должен быть Минздрав

Достоверность информации. Мнение ВОЗ здесь категорично - первоисточником должен быть Минздрав.

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в Беларуси:

"Конечно, много информации сейчас доступно, и иногда ее очень сложно отсортировать по достоверности. Поэтому мы со своей стороны хотим, чтобы министерство и ВОЗ считались достоверными источниками информации".





Рекомендации ВОЗ

Беларусь не была категорична. Изначально выбрав мягкие меры противодействия пандемии, сделали ставку на сознательность людей. Обезопасили пожилых, организовали доставку продуктов, почты, лекарств, медицинских рецептов - подключись волонтеры, социальные службы. Сокращение социальной активности как одна из мер. Есть еще руки, не забываем мыть (!) и дистанция. Вместе с тем меры продолжат усиливать. В частности, ВОЗ рекомендует предпринять шаги по физическому дистанцированию населения. Речь идет об удаленном обучении, снижении необязательных перемещений. Это может замедлить и предупредить распространение вируса, а учреждениям здравоохранения - нарастить возможности и потенциал.





Сейчас под наблюдением на дому находится более трех с половиной тысяч контактов первого уровня

Выписано за сутки контактов первого уровня 716 человек. И это один из шагов к разгрузке больниц. Сейчас такие пациенты могут находиться дома на самоизоляции под контролем участкового терапевта. При этом тесты им будут проводить регулярно. Кстати, анализы на коронавирус проверяют в 13 лабораториях. Планируют начать делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19.

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в Беларуси:

"Страна предпринимала усилия по организации работы в клиниках и поликлиниках, в амбулаторных и госпитальных учреждениях для того, чтобы вести пациентов и предупреждать распространения внутри учреждений. Безопасность работников здравоохранения является приоритетом и воспринималась как приоритет".





Патрик О'Коннор отдельно подчеркивает работу медиков и их экипировку

Доступность средств индивидуальной защиты -в них Европа испытывает острую потребность. Беларусь смогла максимально мобилизировать все силы, произвести одноразовые маски, халаты, антисептики на местном уровне. В настоящее время лабараторно подтвержден 301 случай заражения медработников.





Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

"

Большинство чувствуют себя хорошо. На следующую неделю мы нарастим запас спецодежды для медиков. Также отмечу, что по каждому случаю мы проводим эпидрасследования".