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Пресс-секретарь МИД Беларуси перевоплотился в "агента "007" и поздравил всех с наступающим Новым годом

С наступающим Новым годом поздравляет белорусов Министерство иностранных дел! Сотрудники внешнеполитического ведомства показали, что могут не только со всей серьезностью отстаивать интересы Беларуси, но и умеют создавать праздничное настроение.


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