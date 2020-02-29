ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пресс-секретарь Минздрава прокомментировала ситуацию с одноразовыми масками в аптеках

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун прокомментировала ситуацию с одноразовыми масками в аптеках (видео).


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все