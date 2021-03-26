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Пресс-секретарь МВД Беларуси: Мы служим не для пиара, а ради людей
Анонимность в сети - большой обман
В эфире проекта Ольга Чемоданова отметила, что сегодня сделан упор на мониторинг деструктивных телеграм-каналов, где агрессивный посыл заметен невооруженным взглядом. И, несмотря на сроки давности, каждый, кто администрировал, будет задержан, или уже проходит как фигурант уголовного дела. Милиция с завидной регулярностью чистит интернет-пространство и мессенджеры от радикальной и экстремистской информации.