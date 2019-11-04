Комментарий пресс-секретаря Президента Беларуси:

Минск ратует за мир

Мировой рынок, экономика диктуют свои правила игры. По которым играть сподручнее в команде. К сожалению, даже давние партнеры, союзники, братья, порой, вместо того, чтобы договариваться, искать решения действительно важных для людей вопросов, ищут повод оскорбиться. Удивительно, когда подвох находят в теме общей Победы в Великой Отечественной и памяти о подвиге защитников.

Восьмое десятилетие живем под мирным небом. Беларусь до сих пор делает все, чтобы каждый знал, какой ценой досталась Победа. Помним уроки прошлого. Выучили. В том числе и поэтому так настойчиво сегодня Минск ратует за мир. Хватит войн! Об этом наш Президент высказывался неоднократно. Позиция по теме Великой Отечественной всегда предельна однозначна. Оттого странно слышать, когда премьер-министр соседней России вырывает фразу Александра Лукашенко из контекста и искажает суть.

Но здесь доказывать и объяснять что-то, на наш взгляд, совершенно лишнее. Неувядающие цветы у подножия больших мемориалов и маленьких обелисков - наглядное свидетельство отношения к подвигу и Великой Победе. Ни один памятник не был снесен или разрушен, ветераны рядом с внуками выходят в памятные для каждого дни. И со слезами на глазах говорят о важном: о жизни, которую готовы были отдать, чтобы жили мы. И мы помним...

Глеб Лавров

продолжит.

Так уж получилось, что искреннюю до слез, до кома в горле песню про "одну на всех Победу", гимн мужеству целого поколения наших отцов, дедов и бабушек, гимн памяти всех наших, гимн их силе, гимн с ненаигранными нотами перенесенной ими боли... Тот самый гимн Нина Ургант в сцене со всенародно любимыми Леоновым, Сафоновым, Глазыриным и обожаемым актером-фронтовиком Анатолием Папановым… Вот именно ту, узнаваемую по первым звукам песню Нина Ургант пела в фильме с названием "Белорусский вокзал". Так уж получилось. Так уж вышло. Вышло, что очень-очень многое в истории той нашей общей войны и той нашей одной на всех Победы напрямую связано с белорусской землей. С белорусами. Связано родством. И, значит, кровью. И памятью. Связано тесно. До дрожи. Необратимо связано с нами.

И тем больше наш личный, у каждого живой отклик, наш трепет перед любым упоминанием о той войне, в которой Беларусь, не самая большая земля, потеряла каждого третьего. Своего третьего. И, значит, каждый первый из нас потерял там, тогда кого-то из своих. Но мы помним своих! Я помню своих, помнят своих мои близкие, мои родные, друзья. Собственно это и дает нам право говорить о себе "мы".

Так вот. Про ту войну, как все остальные войны, начатую не нами, не белорусами, не мирными людьми, наш Президент про ту войну, которая, как любая война, чужда мирной Беларуси, сказал: "Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война… Потом Вторая мировая война, у нас - Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики? А сейчас мы стали перед фактом и имеем возможность сами определять свою судьбу, не нанося никакого ущерба нашим соседям… Мы кому-нибудь проблемы создали? Нет, Вы ни разу как журналист этого не слышали. Это наша независимость, наш суверенитет и наша ответственность".

Но сегодня оказалось, что некоторые журналисты услышали эти слова как-то не так. И удивились

(видео)

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Комментарий пресс-секретаря Президента Беларуси:

"Реакция, надо сказать, очень неожиданная - и неожиданность ее заключается в полном искажении сути. Уверена, что не нужно подробно разъяснять, что означает "все эти войны - не наши войны". Все предельно ясно: говоря об этом, Президент имел в виду, что навоевались - и Беларусь, и Россия - хватит! Тем не менее тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов.







Если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то на нашей памяти делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды. Примеры приводить не будем, хотя могли бы. Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденныхвместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания. Вот это наследники Великой Победы! Эти бы вопросы решать премьеру России. А не вспоминать "седые времена".



Беларусь призывает к единству

Впрочем, увязывать одну на всех большую тему, тему войны и нашей великой вневременной общей Победы, с вопросами злободневными, с вопросами, требующими быстрого решения на всем постсоветском пространстве - да, об этом говорили и мы, нам это на постсоветском пространстве нужно. Просто делать это, вероятно, стоит и нам, и другим, без лишних слов, как раз в белорусском ключе. Как это было на саммите СНГ в Ашхабаде, где спор Баку и Еревана, вызванный, понятно, сложными нынешними отношениями, вспыхнул особенно ярко, когда дело коснулось общей истории. И тогда именно Минск призвал всех объединиться. Как три четверти века тому! Именно Минск, разрушенный в ту войну почти полностью и отстроенный заново силами и нашего народа, и наших братских советских народов, именно мы воззвали к единству. В том числе в память о той войне. В том числе в честь той общей нашей Победы!

Впрочем, кто-то может не поверить словам - и правильно сделает - слова, как выясняется, понятны не всем. Надо верить делам. И дела эти в Беларуси, где в этом году широко праздновался юбилей освобождения, где в следующем году будет еще красочнее отмечаться юбилей Победы. В Беларуси, где из года в год праздники - это не только венки к центральному памятнику, но и цветы к Могиле Неизвестного Солдата на холме у грунтовки в любом местечке, селе, городке. У нас в Беларуси дела говорят сами за себя. Говорят красноречиво тем, кто хочет услышать их и понять. А к иным есть, будут у белорусов вопросы.

Комментарий пресс-секретаря Президента Беларуси:

"Главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему? С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, - приезжайте в Беларусь! Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод "укусить"? Но это - вопрос пока риторический".







Реальный ответ белорусов еще и в том, что наш главный государственный праздник - День Республики - это как раз день освобождения. От немецко-фашистских захватчиков. Которое удалось усилиями четырех фронтов. Трех белорусских, которыми командовали украинец, поляк и русский, и Прибалтийского фронта, которым командовал армянин. Так что праздник со слезами на глазах он у нас, именно у нас общий, не один, их не два! Страна, отдавшая каждого третьего, всеми своими сегодня живыми ежедневно вспоминает всех своих ушедших. И восхищается стойкостью выживших! Так уж получилось у нас, так уж вышло. Так в Беларуси есть. Так будет. Кто бы, что бы, где бы ни говорил...