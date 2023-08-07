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Пресс-секретарем Белтелерадиокомпании назначена Виктория Попова

Пресс-секретарем Белтелерадиокомпании назначена Виктория Попова

Пресс-службу Белтелерадиокомпании возглавила телеведущая Виктория Попова.

Зрители телеканала "Беларусь 1" знакомы с Викторией по проекту "Скажинемолчи", где обсуждаются самые интересные и важные события страны.

Поздравляем с новой должностью и желаем успехов в работе. Пусть каждый день дарит вдохновение и энтузиазм.

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