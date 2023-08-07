Пресс-секретарем Белтелерадиокомпании назначена Виктория Попова

Зрители телеканала "Беларусь 1" знакомы с Викторией по проекту "Скажинемолчи", где обсуждаются самые интересные и важные события страны.

Поздравляем с новой должностью и желаем успехов в работе. Пусть каждый день дарит вдохновение и энтузиазм.

