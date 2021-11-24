Пресс-центр, баня и гуманитарная помощь - актуальные кадры с границы, где для беженцев продолжают налаживать быт

Под струи польских химикатов попали и журналисты Белтелерадиокомпании, которые освещали события на границе и те факты, о которых польские власти хотели бы умолчать. С территории Польши не пускали корреспондентов до границы, создав трехкилометровую буферную зону, для того чтобы они не видели, что происходит с европейской стороны. Причем, многие из журналистов, которые работали на территории Беларуси в режиме реального времени, полагают, что польские силовики специально целились в работников СМИ. С белорусской же стороны журналистам, в том числе и иностранным, оказывается максимальная поддержка для открытого освещения кризиса. Рядом с логистическим центром, где временно находятся беженцы, развернут пресс-центр.



Андрей Сыч - с границы. Подробности в видео.