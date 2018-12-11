Пресс-тур российских региональных СМИ в Беларусь начался с северного региона

Сближение стран и наших народов - одна из целей и ежегодного пресс-тура представителей российских региональных СМИ в Беларусь, а еще возможность составить свой собственный взгляд о белорусском крае. Как говорится, лучше один раз увидеть... Вот и сегодня около сотни наших коллег из Москвы, Петербурга, Смоленской, Псковской, Брянской областей и Приморского края прибыли в Беларусь, чтобы самим оценить и донести объективную информацию о самой близкой стране. Именно с северного региона началось знакомство с белорусской землей. Журналисты посетили древний Полоцк, затем отправились в один из самых молодых городов нашей страны - Новополоцк. Чем еще запомнился первый день большого путешествия, расскажет Марина Романовская.

Александр Иванчиков старается запечатлеть самые колоритные кадры. Ради этого главный редактор телеканала АТБ проделал длинный путь. В первую очередь журналиста из Бурятии интересует культура и традиции нашей страны.

В объективах российских журналистов - живописные улицы старинного Полоцка. В программе - знакомство с культурным наследием Беларуси. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник тесно сотрудничает с музейщиками из Великого Новгорода, есть совместные проекты и с Псковской областью. Кстати, ни один фестиваль органной музыки, который проходит в Софийском соборе, не обходится без гостей из России. Уникальную акустику полоцкой Софии оценили и участники пресс-тура.

В год полоцкие музеи посещают около 240 тысяч человек из разных стран. Особой популярностью у российских путешественников пользуются туры выходного дня. В экскурсионном маршруте обязательное посещение Софийского собора и Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Богатую историю хранят и стены Полоцкого государственного университета. Лекции и семинары проходят в здании бывшего Полоцкого коллегиума. В ПГУ обучаются студенты, магистранты и аспиранты более чем из 20 стран мира. В том числе и из России. Самые популярные специальности связаны с трубопроводным транспортом, а также технологией переработки нефти и газа.

В насыщенной программе пресс-тура - посещение Полоцкого молочного комбината. В зимний период в сутки здесь перерабатывают более 230 тонн сырья, летом - до 400. В экспортной карте - 14 стран. Недавно освоили рынок Узбекистана, Азербайджана, Египта, Китая. Специально для российских журналистов на предприятии организовали дегустацию.

После посещения древнего Полоцка журналисты отправились в молодой Новополоцк. В этом году городу исполнилось 60. Его история началась со строительства нефтеперерабатывающего завода. Об истории "Нафтана", а также о перспективах развития российским журналистам рассказал директор завода во время пресс-конференции. Сейчас завод реализовывает амбициозные проекты. Они позволят "Нафтану" увеличить глубину переработки нефти и повысить выход светлых нефтепродуктов. Подробности первого дня пресс-тура журналисты отразят в своих телерепортажах, заметках, а также интернет-блогах.