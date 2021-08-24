Престиж профессии, сохранение национальных ценностей и поддержку учителей обсудили в Минске на большом педсовете

Качество программ, учебников, не только образовательный, но и воспитательный процесс, безопасность - все эти темы сегодня вынесли на Республиканский педсовет. Участие в нем по традиции принял и глава государства. События последнего года - пандемия и политические процессы - наложили свой отпечаток на то, что происходило в белорусской школе. Было непросто, но педагоги справились. Выдержали колоссальный прессинг и быстро перестроились, когда частично знаниям пришлось уйти на удаленку. Невзирая на все сложности, в пандемию образовательный процесс не останавливался, школы не закрывали, как и никогда не закрывали глаза на существующие проблемы. Президент сегодня так и сказал: нам предстоит перезагрузить систему образования. Нас ждет новый Кодекс об образовании и образовательный стандарт, где закрепят требования, начиная от организации урока и заканчивая внешним видом учителя и ученика. Самые острые и злободневные вопросы и предложения педсовета собрала Илона Красутская.







В Беларуси есть хорошая традиция: незадолго до начала нового учебного года советоваться с теми, кто является оплотом нашего образования. Все проблемы, предложения и новеллы не с кондачка - их на разных уровнях продолжительное время обсуждали до. Впрочем, любой педсовет - это уже не только про учебники и программы, но и новые вызовы.

Тысяча педагогов приехали на Республиканский педсовет со своими вопросами, предложениями и, будем говорить откровенно, с тем, что наболело. Если накануне работали по тематическим секциям, то сегодня все встретились в "ромашке" "БелЭкспо". Дети - они-то, конечно, тоже еще те цветы жизни - хлопот с ними хватает. Это вам скажет и учитель из столицы, и областного центра или совсем небольшого агрогородка. Год был непростой, и точно есть что обсудить.







А. Лукашенко оценил единый информационно-образовательный ресурс





Президент, как обычно, всегда поддерживает мероприятие. Кстати, в прошлом году за пару месяцев до августовских событий глава государства тоже встречался с педагогическим активом страны здесь же. Президент предупреждал: будет непросто. Тут каждый - от учителя начальных классов до ректора - скажет: как в воду глядели.

Дорога в зал ведет через выставку педагогических практик.



Здесь и новые учебники, и программы, и презентация Национального образовательного портала. Про него еще подробнее расскажем, но в двух словах - это платформа, которая позволит заполнить пробелы образования тех, кто заболел, или, к примеру, не понял тему на уроке. Заходи на сайт - и вот тебе, пожалуйста, репетитор онлайн.







Обучение и воспитание детей - под пристальным контролем государства





Министр представит выжимку последних новелл в образовании. Новый кодекс обсуждали всей страной, и он прошел первое чтение в парламенте. Усилится воспитательная роль в образовательном процессе: что позволяли себе студенты в прошлом году и как манипулировали неокрепшими умами - мы все видели. И от родителей ждут вовлеченности - для них проект "Родительский университет". С нового учебного года у 5-6 классов появятся факультативы по основам нравственной культуры и патриотизма. И вводится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Появится институт наставничества. Профессия учителя не для случайных людей. Так что, тем, кто хотел открыть свою школу или детский сад в частном порядке, в перспективе понадобится лицензия.





Как воспитать в подрастающем поколении патриотизм, обеспечить максимальный уровень безопасности учеников в школах и без ущерба для дисциплины внедрять цифровые технологии - прозвучит много мнений за этой трибуной. Все-таки мелочей в воспитании и образовании не бывает. Видно, что эти люди душой болеют и за свою профессию, и за детей.







Президент: Время ставит перед системой образования беспрецедентный вызов





В каждом из выступлений мы сегодня слышали такую фразу: "события прошлого года". Без отсылки к 2020-му просто невозможно. Для каждого в зале это школа жизни и хороший урок. Потому самые первые слова главы государства педагогам будут о благодарности тем, кто не дрогнул ни во время пандемии, ни тех самых событий.

Моральный прессинг, прямые угрозы - такое не вычеркнешь из памяти за раз. Много вопросов о ситуации в стране задавали сами ученики и студенты. И они до сих пор возникают. Каждое занятие, особенно в прошлом году, было похоже на урок политинформации.







А. Лукашенко: Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, близки к демагогии





Разговоры о том, что молодежь упустили, Александр Лукашенко назовет демагогией. Как говорится, не все потеряно. Все были молодыми.









Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем. В чем-то мы расплачиваемся за реформы 90-х. Во многих процессах не последнюю роль сыграли внешние силы. Свою лепту вносит и цифровизация - дети ушли с головой в интернет, а там, сами знаете, кто и как их воспитывает. Но сейчас не об этом. Нет цели искать виновных. У нас с вами глобальная задача - найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе, честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Президент заявил о предстоящей перезагрузке системы образования





Президент скажет: уроки усвоены, все эти события и предопределили повестку педсовета. Предстоит перезагрузить образование. Серьезных проблем в сфере нет. Но если и говорить в школе о политике, то только государственной.





Президент скажет и о тех, кто считает, что где-то там лучше, и уезжает в поисках якобы лучшей жизни - получать образование за рубеж. Держать никого не будем.



Разделять ответственность за воспитание и образование придется и школе, и родителям. Шестой школьный день - лучший вариант для совместной практики: спорт, труд или любое другое школьное мероприятие. Сама жизнь подсказала проект "Родительский университет". Родители порой много требуют и спрашивают с самого педагога, при этом совершенно самоустраняясь от всех процессов. Так не пойдет.







В 11-х классах появится 14 новых учебников



Образование сегодня выходит на качественно новый уровень. В стране завершена большая программа по обновлению учебных пособий. В этом году 14 новых книг лягут на парты учеников 11-х классов. К слову, с 2015 года всего переиздано более двух сотен экземпляров. Процесс трудоемкий, на этот раз к нему подключились доктора наук, кандидаты, методисты и учителя.











В новых учебных пособиях используются информационные технологии. С помощью QR-кодов, 3D-моделей учащиеся могут оживить опыты, могут стать участниками виртуальных экскурсий, детальнее изучить строение биологических организмов. Валентина Гинчук, директор Национального института образования





Сегодня эксперты едины во мнении: школьный учебник не должен быть единственным источником знаний. Именно поэтому страницы обновленных пособий включили ссылки на дополнительные образовательные ресурсы. Их объединил Национальный образовательный портал. К его созданию подтолкнула пандемия, когда стало очевидно: стране не хватает единой платформы, которая позволит заполнить пробелы образования для длительно отсутствующих на уроках детей.





А. Лукашенко: Учитель на уроке не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор





По привычке многие все еще принципиально гонятся за дипломом вуза, а потом долго блуждают на рынке труда, все "ищут себя". Другие без сомнений идут в ссузы и профтехучилища, получают опыт в лабораториях, на производственных площадках и уже в столь юном возрасте имеют конкретное представление о работе энергетиков, строителей, экологов. Такие ребята точно знают: будешь уметь все это - точно не пропадешь в жизни.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Убежден, что вы - педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, - понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Валентина Гинчук, директор Национального института образования





Ну и, конечно, говорили на педсовете про заработную плату. К 2025 году у педработников она должна существенно увеличиться. А уже через год к 1 сентября добавят за работу классным руководителям и кураторам в группах профессионально-технического и среднего специального образования. Подумают, как поддержать и специалистов дошкольных учреждений.

Сегодня прозвучали конкретные предложения, задачи, которые, безусловно, отразят в новом Кодексе об образовании. Несмотря на то что он прошел первое чтение в парламенте, спешить не будут. Все еще раз проанализируют. И прежде документ окажется у Президента.







Стандарт для школ: от организации урока до внешнего вида ученика и учителя





Школа - это не показ мод. А педагог в одном амплуа на уроке и совершенно другом в "Инстаграме" - тоже не дело. Все стандарты - от урока до внешнего вида - отразят в отдельном документе.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: В кодексе все не пропишешь. Как и в других нормативных актах, которые мы должны будем принять. Особенно в тех, которые касаются школоустройства. Поручаю выработать также стандарт, где закрепим четкие требования, начиная от организации урока, соблюдения школьного этикета и заканчивая внешним видом ученика и учителя. И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это, кстати, будет помощью в наведении порядка в школе и работе с родителями. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой. Валентина Гинчук, директор Национального института образования





3 часа - такой большой разговор получился у Президента с педагогическим составом





Много прозвучало предложений: больше часов музыки, практических занятий по патриотическому воспитанию и выездных мероприятий классом.

На связи онлайн был и университет информатики и радиоэлектроники. Здесь собрались представители образовательной сферы из всех регионов страны. Словом, вдохновение на новый учебный год получили с лихвой.



Эта встреча - отличная возможность устроить мозговой штурм и посоветоваться с педагогами по самым актуальным вопросам. Такое позволить себе могут не все страны, а некоторым, может, и не надо.



Нам надо. Потому что наше образование - это национальный бренд. И нам есть ради кого думать о его перезагрузке. В новом учебном году за парты сядут более 100 тысяч первоклассников. Они - наше будущее.





