Преступления без срока давности: Беларусь и Россия создадут совместную группу для расследования дел о геноциде

Беларусь и Россия создадут совместную группу для расследования уголовных дел о геноциде. Соответствующее соглашение сегодня подписали генпрокурор нашей страны и председатель Следственного комитета Российской Федерации. Подписание постановления важно в том смысле, что наши страны делают общее дело - ведут следствие и документацию фактов, в том числе ранее неизвестных злодеяний фашистских захватчиков на оккупированных территориях Советского Союза. Сегодня нужно объективно и беспристрастно установить все обстоятельства, связанные со зверствами фашистов и их пособников.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед подчеркнул, неонацизм и неофашизм 21 века ничем не отличаются от той идеологии, носители которой зверски уничтожали мирное население, пленных красноармейцев и устанавливали так называемый новый порядок. И полномасштабное расследование в первую очередь нужно для сохранения памяти. Напомним, по всему миру нашей страной направлены поручения об оказании правовой помощи в целях установления военных преступников тех лет, но, как известно, ряд государств, в том числе Польша, Литва, Латвия, Эстония, отказали Беларуси, мотивируя это интересами национальной безопасности. Но белорусская и российская сторона будут добиваться того, чтобы каратели понесли заслуженное наказание и мир об этом услышал.