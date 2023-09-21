Уважаемый человек, передовик "Донецкшахтостроя" оказался карателем батальона СС, уничтожившего Хатынь

Однажды 1-й взвод 1-й роты на автомашинах поехал в сторону Минска. На шоссе он попал в засаду партизан, был обстрелян. Партизаны убили немца и нескольких полицейских. После этого весь батальон подняли по тревоге. Преследуя партизан, мы вошли в одну деревню, все жители села были согнаны в один сарай и сожжены в нем. Село тоже сожгли. Я стоял в оцеплении и в уничтожении жителей села участия не принимал.

Из протокола допроса обвиняемого Григория Лакусты