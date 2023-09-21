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Уважаемый человек, передовик "Донецкшахтостроя" оказался карателем батальона СС, уничтожившего Хатынь
События Великой Отечественной войны навсегда остались в памяти белорусов. Истории очевидцев и бесчинства карателей никого не могут оставить равнодушными. Особое место в скорбной истории занимает 118-й украинский полицейский батальон. Руками его участников были уничтожены сотни деревень вместе с жителями.
Сотни томов - это несколько уголовных дел в отношении бывших военнослужащих 118-го украинского батальона охранной полиции (шуцман-шафт батальона). В марте 1973 года возбудили первое групповое уголовное дело.
В 1974-м было возбуждено уголовное дело в отношении Мелешко. Через 12 лет, в 1986-м, был арестован Васюра. На карателей вышли сотрудники управления Комитета госбезопасности по Гродненской области.
Разослали отдельные поручения по некоторым областям Украины, Прибалтики, России и получили ответы, что в Донецке проживает и трудится шахтером Лакуста.
Передовика-бригадира стройуправления № 15 "Донецкшахтостроя" Григория Лакусту задержали 1 апреля 1973 года. Он не поменял ни имя, ни фамилию, ни место рождения (село Лужаны Черновицкой области). В этот же день его допросили.
Когда сотрудники УКГБ Беларуси по гродненской области начали спрашивать, где он был в годы Великой Отечественной войны, Лакуста ответил "я вас давно уже ждал...." и рассказал о событиях в Хатыни.
Однажды 1-й взвод 1-й роты на автомашинах поехал в сторону Минска. На шоссе он попал в засаду партизан, был обстрелян. Партизаны убили немца и нескольких полицейских. После этого весь батальон подняли по тревоге. Преследуя партизан, мы вошли в одну деревню, все жители села были согнаны в один сарай и сожжены в нем. Село тоже сожгли. Я стоял в оцеплении и в уничтожении жителей села участия не принимал.
"У них была практика - после любой карательной операции давалось разрешение на ограбление деревни, - рассказал историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев. - Выносилось все - от полотенец, одежды, продуктов до каких-то ценных вещей".
Подробности хатынской трагедии, а также того, как спустя годы следователи искали, ловили и "кололи" карателей Хатыни, смотрите в новой серии проекта "Без срока давности. Батальон смерти".
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