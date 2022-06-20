Преступления против государства: как находят тех, кто финансирует экстремизм в Беларуси

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Минска за финансирование экстремистской деятельности. Уже возбуждено уголовное дело, которое стало в один ряд с другими аналогичными эпизодами и попадает в категорию преступлений против государства. Модное в современном мире так называемое донатство порою выходит за рамки дозволенного, говорят в Департаменте финансовых расследований - речь о таких формированиях, как BYPOL, BY_Help, батальоне Калиновского или полке Погоня. В любом случае деньги, которые им перечислялись, впоследствии направлялись на деструктивные цели. Причем не важно, отправляются средства на открытые за границей расчетные счета или на криптокошельки - без следа такие операции не проходят. О деанонимизации и последствиях - Александр Смирнов.

Появления на крыльце собственного дома людей в погонах этот житель столицы явно не ожидал. Во-первых, не думал, что за ним тянется шлейф преступления из категории "экстремизм", во-вторых, был уверен, что свою финансовую деятельность ему удалось сохранить в полной анонимности.

- Вот это что за кошелек?

- Не знаю.

- Это экстремистская организация, BYPOL называется.

Буквально с первых минут очного знакомства сотрудникам Департамента финансовых расследований удалось найти общий язык с подозреваемым. А куда деваться, если тебе в собственном телефоне предъявляют неопровержимые доказательства участия в финансировании экстремистской деятельности? Остается только написать явку с повинной… К слову, 0,2 эфира перечисленные BYPOL, на момент транзакции составляли около 800 долларов.

"Призываю тех, кто совершал аналогичные действия, добровольно явиться в органы и понести раскаяние. Сожалею о содеянном".

Лучше прийти и раскаяться

Многие люди, как говорят специалисты финансовой милиции, возлагают излишние надежды на анонимность в Сети. Сведения о всех совершенных в криптовалюте транзакциях имеются в открытом доступе. И у правоохранителей есть инструменты, чтобы определить владельцев того или иного электронного кошелька.

Отражены сведения из блокчейна о реальности проведенной операции с указанием хэша, кода уникальных данных, подтверждающих факт ее осуществления, а также криптокшелька единого и криптокошелька формирования BYPOL, который они неоднократно публиковали в своих соцсетях с призывом перевода на указный криптокашелек валют. Оперативный сотрудник УДФР Комитета госконтроля Беларуси

Всего нами за 2021-2022 годы установлено перечисление более 360 000 $ США в адрес BYPOL. Установлены кошельки, с которых перечислялась крипотовалюта. В настоящий момент устанавливаются граждане, использующие эти криптокошельки. У нас создана база. Это не быстрый процесс, но до каждого гражданина, который в этом участвовал, мы дойдем, и он будет привлечен к установленной законом уголовной ответственности. Дмитрий Дягилев, заместитель начальника УДФР КГК Беларуси

Денежные потоки направлялись в Украину при помощи так называемого фонда солидарности и его структурных подразделений. Кроме того, следствием зафиксированы факты перечисления денег экстремистскому формированию гражданами Беларуси для материального обеспечения наемников. Это является непосредственным их участием в финансировании военного конфликта. Отдельные такие граждане уже установлены. Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси