Преступления Ромуальда Райса "Бурого"

МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.Решительный протест заявлен в связи с участием Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном так называемому дню проклятых солдат. Оно прошло в Бресте 28 февраля и на нем честовали таких военных преступников, как Ромуальд Райс, известный во второй половине 20 века по прозвищу Бурый.В 2005 году Польский институт нацпамяти признал, что действия Бурого и его банды "имели признаки геноцида" по отношению к православным белорусам, а вот два года назад, видимо, под давлением новой власти и националистов отменил свое же решение.Самое же омерзительное, что польская сторона, кажется, пытается внушить нашим детям мысль о том, что Бурый и его пособники должны чествоваться белорусами. То есть, теми, кого его банда вырезала с особой жестокостью. Комментарий "Панорамы".







Даже десятилетия спустя Клавдия Калужинская помнит, как Ромуальд Райс по прозвищу Бурый в ее родных Залешанах - это на Белосточчине - вырезал даже беременных женщин и детей. Его интересовали всего два вопроса – национальность и вероисповедание. Если белорус, если православный, человека убивали. Могли сжечь, могли зарубить топорами. У выжившей Клавдии Калужинской - слезы на глазах. Она просто не понимает, как сегодня таких карателей можно называть героями.





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Польские националисты оправдывают военных преступников

Героем его называют вот эти националисты. Бурый в Польше реабилитирован. Вот на таких маршах ненависти его и чествуют. Сегодня этот кровавый палач вдалбливается в умы уже как борец с коммунизмом. Только вот уничтожал он мирное население. Поэтому и был признан военным преступником и повешен. Те, кто помнит историю, хорошо это понимают.

Поляки против героизации военных преступников

Вот коренные поляки записали ролик на белорусском языке, чтобы поддержать потомков жертв убийцы и поднять проблему героизации военных преступников.

Знаете, что самое чудовищное? Если в Гайновке впервые за 5 лет польским националистам не удалось провести марш ненависти, то в белорусском Бресте белорусские дети приняли участие в чествовании карателей Райса Бурого. Их стыдливо принято называть проклятыми солдатами, но это те самые кровавые убийцы. В польской скаутской социальной школе белорусских детей одели в военную форму, которая могла быть и на тех, кто жег и резал белорусов, резал православных. Почетным гостем чествования этих "заслуг" стал польский консул Ежи Тимофеюк. Задайтесь вопросом, а что эти дипломаты вдалбливают в головы нашим детям? И можно ли белорусам назвать Райса Бурого героем?

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Польскому консулу предложил покинуть Беларусь

Сегодня МИД Беларуси предложил польскому консулу из Бреста покинуть наше страну.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - банды Бурого - остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма.

Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. В нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях".