Преступная группа наркодилеров задержана в Могилеве

Сразу пятеро молодых людей от 19 до 34 лет стали фигурантами уголовного дела по статье "Незаконный оборот наркотиков, совершенный группой лиц". В преступный бизнес двое приятелей попали в июле прошлого года через одну из групп в мессенджере. Парни забирали из тайников крупные партии психотропных веществ, а после расфасовывали и делали закладки на территории Брестской, Минской и Могилевской областей. За работу они получали вознаграждение. Старший из фигурантов был поставщиком запрещенных веществ не только для клиентов наркомаркета, но еще и подсадил на психотропы свою знакомую. В октябре 2021 года закладчики сделали несколько тайников с наркотиками. Координаты успели отправить своим кураторам, после чего были задержаны. Позже, изучив данные с телефона подозреваемых, оперативники вышли еще на трех участников этой же преступной группы.

В результате расследования из тайников изъято более одного килограмма особо опасного психотропного вещества.