Преступников, покинувших Беларусь, будут судить заочно. Комментарий СК о поправках в УПК

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси. Теперь преступников, которые покинули страну, смогут судить заочно, а осужденные получили право на кассацию. Изменения, которые более недели назад подписал Президент, открывают новые возможности для привлечения каждого злоумышленника к ответственности. О том, как это будет работать на практике, мы спросили у начальника управления правового обеспечения Центрального аппарата СК Натальи Андреевой.

"С 27 июля 2022 года вступил в силу закон Республики Беларуси в части дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Институтом специального производства, который может быть использован в случае отказа зарубежных государств в выдаче обвиняемого Республике Беларусь для осуществления уголовного преследования либо уклонения запрашиваемой стороны от оказания правовой помощи по уголовным делам", - рассказала Наталья Андреева.

Как будет действовать принцип неотвратимости наказания, если преступник находится за границей?

Начальник управления правового обеспечения Центрального аппарата СК рассказала, что введение нового института направлено на разрешение складывающейся ситуации, когда преступник находится за границей."Специальное производство будет проводиться по постановлению следователя с согласия прокурора в отношении лица, которое находятся вне пределов Республики Беларусьи уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс, при наличии одновременно ряда условий", - пояснила она.

Какие условия подразумевает УПК?

Специальное производство будет проводиться при наличии ряда условий: "Лицо обвиняется в совершении преступлений против мира и безопасности человечества, против государства, в военных преступлениях, а также ряде иных, связанных с террористической деятельностью, экстремистской деятельностью, а также захватом зданий заложников и массовыми беспорядками, - пояснила Наталья Андреева. - И в случае, когда в выдаче лица иностранным государством отказано либо в течение 6 месяцев с момента направления просьбы иностранному государству согласие иностранного государства на выдачу лица для осуществления уголовного преследования не получено".





"Таким образом, на сегодняшний день у нас появились правовые основания для завершения расследования и передачи уголовного дела прокурору для направления в суд", - сказала Наталья Андреева.

Как будут устранять негативные правовые последствия совершенного преступления?