Преступную сеть в окружении Зеленского разоблачило НАБУ
Автор:Редакция news.by
НАБУ вновь разоблачает схемы в рядах Зеленского. По сообщениям местных СМИ, следственные действия и обыски уже прошли у заместителя главы Офиса Зеленского Ирины Мудрой.
Триггером для оперативных мероприятий стали публичные разоблачения экс-министра обороны Федорова. Ситуацию обострил масштабный слив в сеть аудиозаписей личных разговоров фигурантов.
Эксперты отмечают, что предание дела огласке говорит о глубоком расколе внутри украинских властных структур. И вот уже сторонники Федорова вновь готовят массовый митинг у здания парламента, чтобы сорвать голосование за назначение нового главы ведомства Хмары.