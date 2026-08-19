Преступную сеть в окружении Зеленского разоблачило НАБУ

НАБУ вновь разоблачает схемы в рядах Зеленского. По сообщениям местных СМИ, следственные действия и обыски уже прошли у заместителя главы Офиса Зеленского Ирины Мудрой.



Триггером для оперативных мероприятий стали публичные разоблачения экс-министра обороны Федорова. Ситуацию обострил масштабный слив в сеть аудиозаписей личных разговоров фигурантов.



Эксперты отмечают, что предание дела огласке говорит о глубоком расколе внутри украинских властных структур. И вот уже сторонники Федорова вновь готовят массовый митинг у здания парламента, чтобы сорвать голосование за назначение нового главы ведомства Хмары.