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Преступную сеть в окружении Зеленского разоблачило НАБУ

НАБУ вновь разоблачает схемы в рядах Зеленского. По сообщениям местных СМИ, следственные действия и обыски уже прошли у заместителя главы Офиса Зеленского Ирины Мудрой.

Триггером для оперативных мероприятий стали публичные разоблачения экс-министра обороны Федорова. Ситуацию обострил масштабный слив в сеть аудиозаписей личных разговоров фигурантов.

Эксперты отмечают, что предание дела огласке говорит о глубоком расколе внутри украинских властных структур. И вот уже сторонники Федорова вновь готовят массовый митинг у здания парламента, чтобы сорвать голосование за назначение нового главы ведомства Хмары.

Разделы:

ОбществоУкраина

Теги:

НАБУкоррупцияВладимир Зеленский
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