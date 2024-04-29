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Преступную схему по нелегальной перепродаже автомобилей установили брестские таможенники
Очередную преступную схему по нелегальной перепродаже автомобилей установили брестские таможенники. На иномарки мошенники устанавливали поддельные регистрационные знаки от белорусских машин и таким образом они перегоняли транспорт через границу под видом машин, уже зарегистрированных в Беларуси. Как установили оперативники, группировкой управлял 44-летний белорус, уже имевший опыт в организации подобных мошеннических схем. Ранее он неоднократно был судим за кражу автомобилей и подделку VIN-номеров. В течение полугода вместе со своими подельниками мужчина пригнал из Польши не менее десяти "левых" автомобилей. Все они были проданы через интернет.
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