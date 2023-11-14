Преступные схемы в молочной отрасли Беларуси раскрыты: ущерб минимум в 500 млн долларов, задержаны 26 руководителей предприятий

Стало известно о коррупционных схемах в молочной отрасли. Помимо "Бабушкиной крынки"фигурируют предприятия Витебской и Гомельской областей. Абсолютно прозрачно и то, что выстроенные махинации невозможны было прокрутить без участия в них людей государственных, "при должностях".

В интересах следствия обнародована лишь малая часть. Уже задержаны 26 руководителей предприятий. Они готовы сотрудничать со следствием и возмещать ущерб. Через левые схемы прошли как минимум 500 млн долларов.



И на этом зачистка коррупционеров в молочке не закончена. Следствие продолжается. В картине преступных схем разбиралась Юлия Алферова.



"Бабушкина крынка" - одно из крупнейших предприятий молокоперерабатывающей промышленности страны, имеющее современное оборудование и выпускающее инновационную продукцию. И, как выяснилось позже, имеющее "передовой" менеджмент, который являлся фактически "авторской разработкой" нового руководителя.

Геннадий Скитов, которого назначили в 2019 году, сначала возглавил отрасль в регионе. А усевшись в кресле руководителяпоудобнее, взял на себя ценорегулирование и фактически монополизировал сбыт в отрасли. Все в лучших традициях 1990-х.





Приближенных, например, первого зама или директора филиала, подобрал среди родственников знакомых и бывших подчиненных, повысив до начальника даже водителя. Впрочем, не компетенции, а единогласие и жажда наживы - вот что двигало коррупционером. Через приближенных и ряд аффилированных компаний, которые возглавлял Владимир Сируть, стали реализовывать значительную часть высоколиквидной молочной продукции. Фактически без этого человека со стороны никто из бизнеса не мог получить желаемые объемы молочки.

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С Володей (он же Сируть)отношения не только деловые. ВБорисове, в доме, где проживает мать "бандита из 90-х", моются в бане и отмывают деньги. На кадрах, снятых в ноябре 2022-го, показаны обнаруженные в пакете 100 тыс. долларов. Передача еще 80 тыс. долларов попала в поле зрения оперативников в октябре этого года. Это откаты за низкую цену и желаемые объемы. После молочку перепродавали в России уже по рыночной цене.



Такие махинации, очевидно, проворачиваются не без участия тех, кто занимает посты гораздо выше, нежели руководитель предприятия. Путем подкупа, в том числе должностных лиц госорганов, отдельные коммерсанты получали первоочередное право на товар. Всплыло и запаздывание повышения индикативных цен к рыночным.

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Константин Бычек,замначальника Следственного управления КГБ Беларуси: Задержаны представители коммерческих структур, которые реализовали преступную схему по сокрытию от налогообложения на счетах подконтрольных им зарубежных субъектов хозяйствования собственной прибыли. Как сообщалось ранее, ее размер, по предварительным оценкам, составлял не менее 10 млн долларов в год. Часть из этих денежных средств передавалась должностным лицам в качестве откатов.

Сегодня известно о 8 коммерческих группах, которые фактически установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Крупные молокоперерабатывающие производства обрастали подконтрольными коммерческими, через которые и выводили молочку с минимальной наценкой. На счетах оседала прибыль. На что она была потрачена? На взятки чиновникам и собственный комфорт. Это, например, дом того самого Сирутя.



Не уступает по масштабу и колориту и могилевский дом руководителя "Бабушкиной крынки". И здесь действительно все в лучших традициях того времени.





В поле зрения уже попали переработчики Витебской и Гомельской областей. По предварительным данным, преступные доходы от посреднической деятельности составили не меньше 10 млн долларов в год. А в целом ущерб, причиненный государству, оценивают как минимум в 500 млн долларов.

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Константин Бычек: О ходе проделанной работы доложено главе государства. Президент дал конкретные поручения. В настоящее время Комитет государственной безопасности проводит мероприятия по выявлению всех участников коррупционной схемы, привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также возмещению причиненного государству вреда. Кроме того, проводятся мероприятия по наведению порядка на всех белорусских предприятиях молочной отрасли.