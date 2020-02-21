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Презентабельные и смелые образы с кардиганом
Вернулись тренды 90-х, а вместе с ними и уютные кардиганы. Вязаные кофты больше не собираются вести скромный образ жизни, они занимают центральные позиции на подиумах. Классические, укороченные, макси, оверсайз-силуэта… Кардиганы спокойных расцветок уживаются с яркими, хищными и непредсказуемыми экземплярами.
Дизайнеры предлагают носить вязаные жакеты по-новому: в комплекте с пуловером, трикотажным платьем, поверх топа и даже на голое тело.
Оказывается, Кардиган -это фамилия. Причем, не кого-нибудь, а генерала и лорда. Теплая кофта получила свое название в честь Джеймса Томаса Брюднелла, седьмого графа Кардиган. Он сам был модником и хотел, чтобы английские солдаты во время Крымской войны выглядели элегантно. Потому решено было надевать вязаный жакет под военную форму.
В женском гардеробе кардиган стал маст-хэвом в 50-х. Вязаный жакет носила даже секс-символ той эпохи Мэрилин Монро.
Антиобраз
Такое впечатление, что нашу героиню консультировала и одевала ее бабушка. Кардиган выглядит неактуальным и устаревшим по нескольким причинам. Во-первых, это брошь. Во-вторых, из-за фиолетовой водолазки, которая конфликтует с кардиганом по цвету. Окончательно добивает образ инфантильный рюкзачок и невнятное кепи.
Образ первый
Спасаем образ! Используем белую базовую футболку и брюки широкого кроя. Обязательно используем трендовые аксессуары. Это крупная серебристая цепь и волшебный роскошный ридикюль.
Образ второй
Кардиган способен удивить смелым образом. Здесь работают контрасты: плотная ткань кардигана, прозрачная юбка и брутальная обувь. Нежный шелковый платок и дерзкая кожаная сумка. Стильным образ делает монохром: белый, черный, серый.
Вывод
Безобидный всем знакомый кардиган способен состарить и превратить в серую мышку. Но если сочетать его правильно, можно создать презентабельные и даже смелые образы.
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