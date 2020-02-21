Презентабельные и смелые образы с кардиганом

Вернулись тренды 90-х, а вместе с ними и уютные кардиганы. Вязаные кофты больше не собираются вести скромный образ жизни, они занимают центральные позиции на подиумах. Классические, укороченные, макси, оверсайз-силуэта… Кардиганы спокойных расцветок уживаются с яркими, хищными и непредсказуемыми экземплярами.



Дизайнеры предлагают носить вязаные жакеты по-новому: в комплекте с пуловером, трикотажным платьем, поверх топа и даже на голое тело.



Оказывается, Кардиган -это фамилия. Причем, не кого-нибудь, а генерала и лорда. Теплая кофта получила свое название в честь Джеймса Томаса Брюднелла, седьмого графа Кардиган. Он сам был модником и хотел, чтобы английские солдаты во время Крымской войны выглядели элегантно. Потому решено было надевать вязаный жакет под военную форму.



В женском гардеробе кардиган стал маст-хэвом в 50-х. Вязаный жакет носила даже секс-символ той эпохи Мэрилин Монро.



