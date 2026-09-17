Презентации, выставки, лекции - мероприятия ко Дню народного единства проходят в НАН Беларуси

Историческая преемственность и неразрывная связь поколений - основа белорусской государственности. Эти слова звучат особенно весомо в стенах Института истории Академии наук Беларуси, где проходят торжественные мероприятия ко Дню народного единства.

17 сентября вся Беларусь говорит о главном - о единстве. И Институт истории Национальной академии наук не исключение, здесь с самого утра проходят праздничные мероприятия - различные презентации, выставки, лекции.

Сегодня ученые - это не просто исследователи, а те люди, которые сохраняют историческую память.

На книжной выставке "Объединение белорусского народа в 1939-м", подготовленной Центральной научной библиотекой имени Якуба Коласа и Институтом истории НАН Беларуси, представлены редкие издания, документы и исследования, которые шаг за шагом восстанавливают хронологию тех событий.

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси, кандидат исторических наук: "Наша академическая библиотека подготовила выставку изданий, посвященных объединению белорусского народа. Ее уникальность в том, что мы экспонируем издания, начиная с 1939 года: мы показываем, как историки приступили к изучению этих событий еще в момент их свершения. Например, представлено издание 1940 года - работа известного исследователя Тимофея Сазоновича Горбунова. Далее линия продолжается через весь советский период вплоть до современных публикаций. Поэтому посетители нашего сегодняшнего мероприятия могут воочию увидеть, как историки начали изучать события сентября 1939 года и освещают их по сей день".

Следующая точка в праздничном маршруте - лекция о том, как формировалась национальная идентичность, исторические предпосылки госпраздника. Отдельное внимание уделено его роли в современном обществе. Впереди презентация монографии, тема - комасация в Западной Беларуси.

Виталий Гарматный, старший научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси: "В ходе работы над своей книгой я изучил материалы белорусских, польских и украинских архивов. Я надеюсь, что мне удалось показать целостную картину положения местного крестьянства. Как показала практика, книга вызвала большой интерес, в связи с чем потребовался дополнительный тираж. Я изучил многие письма и прошения крестьян, в которых они рассказывают свои жизни".

Через общую историю, в том числе и через научные подходы мы говорим сегодня о Дне народного единства. И самое важное то, что у белорусов есть общие ценности.