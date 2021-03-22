Пандемия показала как сильные стороны всех сфер жизни, так и слабые. А еще внесла немало корректив в различные события и мероприятия. Так, например, предстоящие летние Игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Сокращено и количество зарубежных волонтеров. А спортсменов ждут жесткие ограничения. К таким условиям наши атлеты готовы. Сегодня была представлена олимпийская форма белорусской команды. Какая она - прямо сейчас расскажет моя коллега Кристина Камыш. Мы же пожелаем, чтобы эта форма принесла удачу нашим спортсменам.

Презентация экипировки олимпийской команды Беларуси

Олимпиада - это не только спорт. Во время церемоний открытия Игр главной становится мода. Поэтому дизайнеры усердно работают, чтобы у каждой сборной был неповторимый образ. Кстати, традиции одеваться командой в едином стиле без малого 85 лет. А в свое время изготовлением костюмов для олимпийцев занимались именитые кутюрье - Коко Шанель, Ив Сен-Лоран и Пьер Карден.







Впервые на старте в Японии наши атлеты выйдут в экипировке под знаком Made in Belarus. Это касается как дизайна, так и самого пошива спортивной одежды. Т.е. все придумали и выполнили мы сами.

Также впервые олимпийцы выступят под знаком Team BY. Он появился в конце 2018 года. За основу логотипа бренда взят аист, который является символом страны. Графически птица изображена летящей вверх, как и наша команда, которая всегда стремится к победам и покорению новых высот.

Кстати, спортсменов одели полностью - от шортов и маек до дождевиков и теплых джемперов. Т.е. наши атлеты будут готовы к любым погодным условиям в Японии.

НОК Беларуси - 30 лет

Национальный олимпийский комитет отмечает день рождения - 30 лет со дня основания. Поэтому весь год НОК будет реализовывать ряд проектов, посвященных юбилею.