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Презентация фильма АТН о легендарной футбольной команде состоялась на стадионе "Динамо"
Яркие и захватывающие страницы из нашей футбольной летописи продолжаем вспоминать в год 110-летия белорусского футбола. В антураже национального стадиона "Динамо" состоялась презентация фильма Агентства теленовостей о легендарной команде. Сама же минская команда образца сезона 1963 года является одной из ярчайших в истории - послевоенное поколение "Динамо" произвело фурор в советском футболе, завоевав бронзовые медали. На премьеру были приглашены футболисты той эпохи - Вениамин Арзамасцев и Эдуард Малофеев. Они и Михаил Мустыгин - те три величайших игрока, которые живы и сегодня.
Журналисты Агентства теленовостей составили хронологию того успеха и постарались раскрыть дух футбола того времени, который так манил болельщиков на трибуны. Премьера фильма "Молодость "Динамо" сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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