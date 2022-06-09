Презентация книги "Геноцид белорусского народа"

На территории Барановичского региона выявлено 2 места, где были уничтожены мирные советские граждане. Это деревня Серебрище Барановичского района, а также в лесном массиве возле деревни Тартаки. Извлечены останки как минимум 20 человек. Это мужчины, женщины, дети с огнестрельными ранениями. В настоящий момент проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

Александр Карлюк, барановичский межрайонный прокурор