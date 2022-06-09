3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Презентация книги "Геноцид белорусского народа"
Книгу "Геноцид белорусского народа" под редакцией генерального прокурора Андрея Шведа презентовали в Барановичах. В издании собраны справочно-аналитические и документальные сведения из уголовного дела о геноциде, возбужденного Генеральной прокуратурой. В ходе расследования получены данные о ранее неизвестных фактах массовых убийств мирных граждан на территории Беларуси. Осмотрено более 400 захоронений.
На территории Барановичского региона выявлено 2 места, где были уничтожены мирные советские граждане. Это деревня Серебрище Барановичского района, а также в лесном массиве возле деревни Тартаки. Извлечены останки как минимум 20 человек. Это мужчины, женщины, дети с огнестрельными ранениями. В настоящий момент проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.
Для участников презентации были подготовлены передвижные выставки с материалами о геноциде белорусского народа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все