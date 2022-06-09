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Презентация книги "Геноцид белорусского народа"

Книгу "Геноцид белорусского народа" под редакцией генерального прокурора Андрея Шведа презентовали в Барановичах. В издании собраны справочно-аналитические и документальные сведения из уголовного дела о геноциде, возбужденного Генеральной прокуратурой. В ходе расследования получены данные о ранее неизвестных фактах массовых убийств мирных граждан на территории Беларуси. Осмотрено более 400 захоронений.

На территории Барановичского региона выявлено 2 места, где были уничтожены мирные советские граждане. Это деревня Серебрище Барановичского района, а также в лесном массиве возле деревни Тартаки. Извлечены останки как минимум 20 человек. Это мужчины, женщины, дети с огнестрельными ранениями. В настоящий момент проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.
Александр Карлюк, барановичский межрайонный прокурор

Для участников презентации были подготовлены передвижные выставки с материалами о геноциде белорусского народа.

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