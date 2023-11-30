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Презентация книги "Имя тебе - Учитель" и городской фестиваль педагогических династий прошли в Минске

Основано на реальных событиях. О тех, для кого профессия - дело жизни. В Минске презентовали книгу: "Имя тебе - Учитель". На страницах - истории жизненного и профессионального пути представителей 129 педагогических династий нашей страны. Сбор и обработка информации заняли около 2 лет. Авторы обращались как к архивным, так и к музейным источникам. Собрали столько данных, что поначалу думали замахнуться на многотомник.

Самая длинная династия - из Могилевской области. Она имеет общий стаж в полторы тысячи лет

Добавим, инициатором книги стал Белорусский профсоюз работников образования и науки. При поддержке и участии Педуниверситета имени Максима Танка и Минобразования.

Идея возникла в Год столетия Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Мы два года тому назад праздновали столетие. Столетие бывает только один раз. И, безусловно, мы в этот год должны после себя оставить какую-то историю. А что может быть лучше для профсоюзов и системы образования, чем книга. И, безусловно, когда мы мониторили всю страну, изначально предполагали, что мы сделаем книгу педагогических династий три поколения и выше. А оказалось, что таких династий в нашей стране около 700.
Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки


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Сегодня во взаимодействии с профсоюзами и с представителями исполнительных органов власти мы реализуем очень важный проект, который говорит о том, что профессия педагога - это призвание, и она строится на передаче из поколения в поколение любви к детям, любви к образованию, любви ко всему новому
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Также в рамках презентации книги прошел третий городской фестиваль педагогических династий: "От призвания к признанию", где уже чествовали столичные семьи. У каждого рода своя история, но объединяет их одно: долгий и упорный труд в сфере образования.


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Наша династия началась с бабушек и двоюродных бабушек, которые были учителями и воевали в Великой Отечественной войне. Работали в тылу. Ночью шили вещи для военнослужащих, а днем преподавали в школе. Наша династия насчитывает 14 человек. Общий стаж работы 250 лет. Мы являемся третьим и четвертым поколением династии. Я думаю, что данная книга "Имя тебе - Учитель" станет в нашей семье некой реликвией, которую мы будем передавать из поколения в поколение.
Наталья Чирицо, учитель адаптивной физической культуры СШ № 111 Г. Минска

Тираж книги составил тысячу экземпляров. Уже двести из них подарены педагогическим династиям. Остальные, по решению президиума центрального комитета, будут переданы во все управления и отделы образования страны, председателям райкомов профсоюзов и в музеи. Кроме печатной версии, авторы создали электронный вариант издания, которое будет дополняться фото- и видеоинформацией с отзывами учеников и современников.

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