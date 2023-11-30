Презентация книги "Имя тебе - Учитель" и городской фестиваль педагогических династий прошли в Минске

Идея возникла в Год столетия Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Мы два года тому назад праздновали столетие. Столетие бывает только один раз. И, безусловно, мы в этот год должны после себя оставить какую-то историю. А что может быть лучше для профсоюзов и системы образования, чем книга. И, безусловно, когда мы мониторили всю страну, изначально предполагали, что мы сделаем книгу педагогических династий три поколения и выше. А оказалось, что таких династий в нашей стране около 700.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки