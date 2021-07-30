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Книгу "Китайская власть" Николая Вавилова презентовали в Доме литератора

Развеять фейки и наметить ориентиры на будущее. В Доме литераторапрошла презентация книги "Китайская власть" российского политолога-китаеведа. Николай Вавилов - выпускник восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В течение десяти лет учился и работал в различных регионах Китая.

Устройство органов власти и управления Компартии Китая с точки зрения внутриполитической борьбы основных субэтнических военно-политических групп, а также структура управления сектором экономики - все эти аспекты автор раскрывает в своей книге.

Николай Вавилов, политолог-китаевед, автор книги "Китайская власть" (Россия):
Она дает практическое пособие каждому политику, бизнесмену, который связан так или иначе с политикой. Понимание, с кем можно работать, как разделить вот эти группы между собой.Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Важнейший опыт - в том числе для белорусской политической и российской политической системы, которая сейчас проходит такой этап трансформации, этап модернизации. Нам важно понимать эти механизмы и важно отсечь те фейки, которые циркулируют не без помощи наших европейских партнеров о Китае в Беларуси, во всем регионе Европы.В ходе дискуссии эксперты обсудили экономическое и технологическое развитие векторов сотрудничества между Беларусью, Китаем и Россией.


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