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Презентация первой книги "Библиотеки Союзного государства" состоялась в Москве

"Библиотека Союзного государства" представила первую книгу масштабного издательского проекта "Защищая Отечество". Презентация состоялась в Москве в музее-панораме "Бородинская битва". Книга посвящена пяти пехотным полкам - Витебскому, Брестскому, Могилевскому, Полоцкому и Минскому. Эти формирования принимали участие в Бородинском сражении против Наполеона в 1812 году. Осмысление совместной истории, истории Беларуси и России - одна из важных задач этого глобального проекта.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России: Первая книга посвящена ратному подвигу, который вписан удивительными страницами мужества и героизма в российскую историю. Историю победы над наполеоновскими полками.


Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества: Память о войне 1812 года объединяет нас с братским белорусским народом. В России помнят, что территория современной Беларуси, в те годы российской империи, одной из первых подверглась оккупации со стороны французской армии.


Над изданием работали лучшие историки и архивариусы Беларуси и России. Ведь сегодня, когда все чаще извне пытаются "переписать историю", крайне важно расширять доступ к правдивой информации о прошлом.

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