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Минское "Динамо" запустило спецпроект, направленный на развитие коммуникации между родителями и их детьми-спортсменами

60 страниц и полтора года работы от старта написания книги до момента ее публикации. Минское "Динамо" при поддержке Федерации хоккея страны и ЮНИСЕФ запустило спецпроект, направленный на развитие коммуникации между родителями и их детьми-спортсменами. В столичном Дворце спорта состоялась презентация пособия.

В рамках этого спецпроекта минское "Динамо" проведет семинары для родителей в каждой из 28 хоккейных школ Беларуси.

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