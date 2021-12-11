Минское "Динамо" запустило спецпроект, направленный на развитие коммуникации между родителями и их детьми-спортсменами

60 страниц и полтора года работы от старта написания книги до момента ее публикации. Минское "Динамо" при поддержке Федерации хоккея страны и ЮНИСЕФ запустило спецпроект, направленный на развитие коммуникации между родителями и их детьми-спортсменами. В столичном Дворце спорта состоялась презентация пособия.