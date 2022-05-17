Презентацию японских традиций и день Ханами провели в Аптекарском саду в Минской области

Презентация японских традиций и праздник цветения сакуры. В Аптекарскому саду прошел день Ханами. Посетители экскурсионно-туристического комплекса смогли не только полюбоваться цветущими плакучими хризантемами (в центре аллея из шестнадцати японских деревьев сорта "кику шидаре"), но и насладиться традиционной японской чайной церемонией из белорусских трав, выращенных на территории сада.