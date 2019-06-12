Презентовали приложение дополненной реальности, которое используют во время открытия и закрытия II Европейских игр

Сегодня презентовали приложение дополненной реальности, которое впервые используют во время открытия и закрытия II Европейских игр. После скачивания приложения в настройках необходимо указать свое место на стадионе согласно купленному билету. Программа учтет расположение на трибунах, зритель сможет увидеть эффекты в лучшем ракурсе.



