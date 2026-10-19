Президент: Эту страну, пока мы живы, мы не имеем права никому отдать

30 лет исполнилось традиции, без которой сложно представить современную Беларусь. И если бы не она, сходятся во мнении аналитики, то и сама история страны могла бы закончиться еще в 1996 году.

Юбилей 19 октября отмечает Всебелорусское народное собрание. За эти годы оно приобрело конституционный статус и стало высшим представительным органом народовластия в стране. На каждом ВНС принимались решения, знаковые для развития белорусского государства. А достижения - страница за страницей - писали ту самую новейшую историю.

"ВНС - 30 лет: история созидания и развития" - смотрите фильм Алеси Высоцкой 19 октября в 11:10 и 21:20 на "Первом информационном".