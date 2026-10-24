Президент Монголии возложил венок к монументу Победы в Минске

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух возложил венок к монументу Победы в Минске в рамках своего официального визита в Беларусь. Прямо из аэропорта кортеж Президента Монголии направился в сердце белорусской столицы.

На площади Победы к подножию обелиска и Вечному огню Ухнаагийн Хурэлсух возложил венок, отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны. Для Минска и Улан-Батора общее историческое наследие остается безусловным фундаментом.