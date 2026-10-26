Президент Монголии вручил госнаграды гражданам Беларуси

Президент Монголии вручил государственные награды гражданам Беларуси, внесшим ценный вклад в сотрудничество между двумя странами. Председателю Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергею Алейнику вручен орден "Полярная звезда".

Среди награжденных - парламентарии, представители дипломатического корпуса и выдающиеся деятели культуры, а также Вооруженных Сил Беларуси, которые еще в советские времена совершали ратные подвиги на построение дружеских дипломатических связей между Беларусью и Монголией. Ни для кого не секрет, что мы продолжаем укреплять наши связи в социокультурной сфере: в первую очередь университетские соглашения, программы обмена между студентами.

Также стало известно, что Беларусь и Монголия планируют увеличить размер товарооборота практически втрое. Неуклонно растет и развитие социокультурных контактов между нашими странами. Ряд соглашений подписан между нашими университетами. Более 12 соглашений заключено, и это далеко не предел. В том числе это сотрудничество между нашими общественными организациями, в первую очередь это женская народная дипломатия.

В Монголии проходили Дни белорусского кино для того, чтобы максимально лучше узнать друг друга. О том, какие эмоции испытывают сегодня награжденные, поинтересовались у них.

Виктор Павлов, заведующий Центральной военной библиотекой Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Беларуси:

"С 1972 по 1977 год я служил в Монголии. Мы строили дома, объекты для войск, в том числе и для монгольского государства. И в 1974 году в Улан-Баторе родилась дочь Татьяна. Она врач и до сих пор вспоминает Монголию, степи, этот мужественный народ".

Валерий Оловянников, председатель Колодищанской первичной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

"Дружба между нами, между монгольским и белорусским народом есть, будет и будет укрепляться. В Монголии в 80-х годах, в какой аймак ни заедешь, там всегда стоял возле юрты трактор "Беларус", а люди передвигались на наших МАЗах. Я думаю, это сотрудничество будет продолжено".

Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Монголии:

"Искренне поздравляю всех лауреатов высших государственных наград Монголии за ваш ценный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества между Монголией и Республикой Беларусь. Вы непременно пользуетесь высоким доверием и глубоким уважением монгольского государства. Желаю вам приумножения ваших успехов и достижений и прославления вашего доброго имени".

2027 год - это 35-летие отношений Беларуси и Монголии. Будем ждать Дни культуры в столицах наших стран.