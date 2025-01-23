"Президент в Беларуси - это ключевая должность". На избирательный участок Карпенко пришел с семьей

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Два дня голосования показывают, что люди очень активно участвуют в избирательном процессе. Явка достаточно высокая. И это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки и делают свой осознанный выбор. Если посмотреть на статистику всех президентских кампаний, как правило, президентские кампании всегда отличались очень высокой явкой избирателей. И это понятно, потому что люди понимают, что живут в президентской республике, понимают, что должность Президента - это ключевая должность. Мы фактически этой президентской избирательной кампанией завершаем процесс глобальной политической модернизации нашей страны, который был запущен в результате республиканского референдума 2022 года".