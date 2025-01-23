"Президент в Беларуси - это ключевая должность". На избирательный участок Карпенко пришел с семьей

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Резолюция Европарламента по президентским выборам в Беларуси - прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны. Это заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко. 23 января он досрочно отдал свой голос, придя на избирательный участок вместе с семьей.
Как подчеркнул Игорь Карпенко, выборы проходят в интересах нашего народа и страны, и никому не будет позволено вмешиваться в наше суверенное право проводить выборы в соответствии с избирательным законодательством.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Два дня голосования показывают, что люди очень активно участвуют в избирательном процессе. Явка достаточно высокая. И это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки и делают свой осознанный выбор. Если посмотреть на статистику всех президентских кампаний, как правило, президентские кампании всегда отличались очень высокой явкой избирателей. И это понятно, потому что люди понимают, что живут в президентской республике, понимают, что должность Президента - это ключевая должность. Мы фактически этой президентской избирательной кампанией завершаем процесс глобальной политической модернизации нашей страны, который был запущен в результате республиканского референдума 2022 года".
Как отметил Игорь Карпенко, уже 15 белорусов, живущих за рубежом, проголосовали на выборах Президента нашей страны. Напомним, всего в Минске и областных центрах для таких граждан определены шесть участков, где можно отдать свой голос.