Президент - аграриям: Вы хранители традиций!

Истинных хозяев белорусской земли, передовиков отечественного агропрома сегодня чествует Президент. Торжества проходят во Дворце Независимости. Это дань уважения к тем, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность. В воскресенье, 20 ноября, у тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности профессиональный праздник. И сегодня Президент Беларуси лично вручает ордена и медали лучшим. Александр Лукашенко отметит: нынешний год особый, мир в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. Многие страны в свое время отказались от собственного аграрного производства. Но не Беларусь! И теперь мы в состоянии сами себя прокормить. И это заслуга тех, кто ежедневно трудится в полях и на предприятиях переработки.

"Вы хранители традиций, которые зародились на этой земле тысячи и тысячи лет назад. И мы, белорусы, хорошо знаем, что прежде всего крестьянским трудом созидалась вся наша многовековая история - с поместьями и дворцами, родами богатейшими. Развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю, сеял, пахал, собирал урожай и выпекал хлеб", - сказал Александр Лукашенко.

Сегодня, заметил Президент, ничего не изменилось. "Да, мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. Но только при одном условии: если люди будут сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках. Руках механизаторов и агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых - всех, кто занят в агропромышленном комплексе", - подчеркнул глава государства.