Президент: Беларусь хочет быть страной, от которой идут только мирные инициативы

В целом граница Беларуси находится под строгим контролем. За последнее время количество нарушений снизилось почти в два раза. Пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов. Силы и средства Госпогранкомитет вложил в развитие инфраструктуры - это более 5 миллионов долларов за минувший год. Провели специалисты и ревизию рубежей: обозначено 80 километров границы с Украиной, установлено свыше тысячи погранзнаков.