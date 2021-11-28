3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент: Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы
"Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы". Да, как видите, Президент Беларуси последователен в своих действиях и словах. Мы страна мира и никогда этого не изменим.
Отсюда и штампы в западных СМИ - "мигранты - гибридное оружие Беларуси" - звучат как минимум смешно. И пока международные организации отправляют в "Брузги" технический персонал, Президент Беларуси приехал лично, ответил на все вопросы беженцев и журналистов. Вот такая "диктатура". В то время как зарубежные лидеры по-прежнему отказываются идти на контакт с нашими журналистами. Да что там, рот на замке держат даже мелкие чиновники.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов