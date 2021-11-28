Президент: Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы

"Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы". Да, как видите, Президент Беларуси последователен в своих действиях и словах. Мы страна мира и никогда этого не изменим.

Отсюда и штампы в западных СМИ - "мигранты - гибридное оружие Беларуси" - звучат как минимум смешно. И пока международные организации отправляют в "Брузги" технический персонал, Президент Беларуси приехал лично, ответил на все вопросы беженцев и журналистов. Вот такая "диктатура". В то время как зарубежные лидеры по-прежнему отказываются идти на контакт с нашими журналистами. Да что там, рот на замке держат даже мелкие чиновники.