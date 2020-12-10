Президент: Беларусь переживает трудный период становления, и это связано со сменой поколений

Важная веха в истории ведущего технического вуза Беларуси - БНТУ отмечает столетний юбилей! Университет стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране. Все это время здесь готовят востребованных специалистов технического профиля. Выпускники вуза приложили руку ко всем знаковым объектам Беларуси - от Национальной библиотеки и "Минск-Арены" до атомной станции. То есть, их стараниями вырисовывался облик современной страны. Президент не смог обойти вниманием такое событие и приехал поздравить коллектив университета лично.

Праздничная дата стала поводом отметить наградами заслуженных преподавателей и ученых и, конечно, возможностью сказать о самом главном. Именно в стенах БНТУ Александр Лукашенко напомнил о том, что мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. В этот момент времени важно не потерять все то, что удалось построить вместе, сообща. Без прочного фундамента дом не возвести - и инженеры это знают, пожалуй, как никто. Репортаж Натальи Бреус.



Даже не верится, что грянул вековой юбилей! Но да - все так - уже 100 лет как прежде политехнический институт, а ныне Национальный технический университет готовит инженерные кадры по всем направлениям - от машиностроения до космоса. Плюс - экономика, маркетинг, архитектура, IT. На заре создания университет насчитывал всего лишь 5 факультетов - сегодня 16 и 140 специальностей! За век вуз подготовил более 200 тысяч специалистов. Да, много воды утекло, одно неизменно - Беларусь всегда была и остается сильной кузницей толковых технических кадров! Казалось бы, "не женскую" специальность в востребованной нынче энергетике Лера выбрала благодаря папе - пошла по его стопам.



Несмотря на, казалось бы, солидный возраст, вуз идет в ногу со временем - внедряют новые форматы обучения, подключают науку - без нее инженерам сегодня никак! Что еще важнее - стараются не отрываться от реального производства! За знаниями сюда приезжают студенты со всего мира. Сейчас полторы тысячи иностранцев из 40 государств - от Шри-Ланки до США - хотят получить белорусский диплом.



Торжественная встреча в БНТУ по случаю векового юбилея

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Сегодня в мире очень востребованы именно инженерное образование. В большинстве стран, конечно, требуется развитие народного хозяйства, развитие строительства, энергетика, машиностроительство. И когда мы видим по иностранным гостям, когда они приезжают к нам, они завидуют нашей стране, потому что у нас те достижения - дороги, транспорт, здание это построено белорусскими инженерами и белорусскими рабочими".

А. Лукашенко приехал поздравить БНТУ с 100-летием

Президент: Выпускники БНТУ - опора государства