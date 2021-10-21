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Президент Беларуси: Главное - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти
Обеспечить спокойное развитие, не допустить двоевластия и разбалансировки органов госуправления. Сегодня Президент обозначил приоритеты в дошлифовке проекта новой Конституции. В стране продолжается работа над обновлением Основного закона. Сегодня во Дворце Независимости очередная сверка часов.
В конце сентября один из вариантов проекта Конституции уже был представлен главе государства. Документ стал итогом полугодовой работы Конституционной комиссии.
Многие предложения нашли поддержку и не вызвали споров. Но по отдельным вопросам к консенсусу прийти не удалось. Тогда Президентом было поручено создать рабочую группу по доработке проекта Конституции. Сегодня Александр Лукашенко обсудил с ее членами (а это 11 человек) предварительные итоги работы. Действовать предстоит оперативно, ориентировал глава государства, ведь до референдума еще предстоит пройти юридическое сито и масштабное общественное обсуждение.
Во главе рабочей группы глава Администрации Президента
Работа начата. Уже проведено несколько заседаний. На повестке три ключевых вопроса, которые требуют разрешения. Это статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий между органами государственной власти, а также ряд переходных положений. В частности, срок полномочий Президента, Национального собрания и местных Советов депутатов, начало работы создаваемых институтов и органов. Рабочая группа также должна решить, в какие сроки нужно привести законы в соответствие с обновленной Конституцией.
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