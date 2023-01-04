Президент Беларуси и общественные объединения поздравили мам, родивших 1 января

Рождение ребенка для любой семьи - это долгожданное событие. И это, конечно же, счастье. Такие традиции, как поздравлять мам и детей в роддомах, это стало добрым делом. Это уже даже не благотворительная акция, а поистине белорусская традиция. Не только в Новый год, а также в День Независимости в том числе, на праздник города. Мы приезжаем, поздравляем, и, кончено же, стараемся никого не обидеть и не оставить без внимания.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин