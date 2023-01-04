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Президент Беларуси и общественные объединения поздравили мам, родивших 1 января
Марафон подарков охватил роддома Минска. Поздравления принимают малыши, родившиеся 1 января, и их мамы. В первый день нового года на свет появились 29 детей. Подарки не только от Президента. Присоединились общественные объединения "Белая Русь" и "Белорусский союз женщин". Подробности рассказала Елизавета Синяк.
Двойной подарок
Кто-то в Новый год строит планы, ставит цели или начинает жизнь. А кто-то эту жизнь дает. Татьяна - многодетная мама. В новом году получила двойной подарок: родились мальчики-близнецы. Эта двойня была долгожданной для всей семьи. Теперь у них три дочки и три сына.
Седьмое чудо
В первый день нового года родила и Анна. 8:31 - время, когда она впервые увидела свою малышку. Эти роды уже седьмые, но волнение перед встречей с ребенком до сих пор. Всего в 5-м роддоме поздравления принимали 4 мамочки.
Рожденные 1 января
Приятно отметить, что две мамы - создатели многодетных семей, т. е. это говорит о том, что программа нашей поддержки именно многодетных семей, поддержки вообще в целом семей и детей работает в стране, и она оправданна. Их счастливые глаза об этом говорят.
А в 1-м роддоме новогодних малышей 6: 4 мальчика и 2 девочки. Причем многие мамы рожать планировали в следующем месяце. Наталия начала эстафету. Родила в 5:20 девочку. Сразу дали имя - Милана. Это уже второй "праздничный" ребенок в семье (первого родила 8 марта).
Добрая традиция
Новогодние мамочки с первого числа покорили не только собственную вершину. Освоили еще и телевизионное пространство: много дают интервью и получают поздравления от представителей общественных организаций - "Белорусского союза женщин" и "Белой Руси".
То, как у нас поддерживается материнство, то, как у нас поддерживаются семьи с детьми, это, наверное, беспрецедентный случай. Как бы тяжело ни было, какие бы санкции ни вводились, социальные программы продолжают работать, их никто никогда не сворачивал и сворачивать не собирается. И бюджет, который подписан и утвержден, тоже подтверждает, что на социалку денег никто не жалеет.
Мы занимаем ведущие позиции в плане доброжелательного отношения к ребенку и безопасного материнства. По низкому количеству младенческой смертности показатели входят в топ-20 стран мира. Это большой труд белорусских медиков и логичная отдача за то внимание, которое оказывается государством системе здравоохранения. А поздравлять мам, родивших в первый день нового года, - уже добрая традиция.
Рождение ребенка для любой семьи - это долгожданное событие. И это, конечно же, счастье. Такие традиции, как поздравлять мам и детей в роддомах, это стало добрым делом. Это уже даже не благотворительная акция, а поистине белорусская традиция. Не только в Новый год, а также в День Независимости в том числе, на праздник города. Мы приезжаем, поздравляем, и, кончено же, стараемся никого не обидеть и не оставить без внимания.
В Минске в первый день нового года на свет появилось 29 малышей. В стране - 110. Крохи, которые стали первыми (три девочки и один мальчик), получили особые поздравления от главы государства. Четырем молодым семьям передали сертификаты на годовой запас детского питания от Минздрава, компании "Беллакт" и социально-благотворительного учреждения "MAMA PRO".
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