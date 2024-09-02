Президент Беларуси: инженерные, рабочие специальности будем поднимать на самый высокий уровень

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 сентября, отвечая на вопросыво время мероприятия"Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов Витебской области,заявил, что инженерные, рабочие специальности в Беларуси будут поднимать на самый высокий уровень. Об этомсообщает БЕЛТА .



Участники мероприятия спросили главу государства, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы повысить интерес молодежи к инженерному делу и сделать его таким же престижным, как IT-специальности.

Александр Лукашенко ответил, что необходим комплекс мер, включающий в том числе достойную заработную плату и повышение авторитета инженеров в обществе. Например, "айтишниками" в той или иной степени сейчас могут себя назвать многие, потому что вся молодежь умеет пользоваться гаджетами, компьютерами.

"Айтишники все, а инженеров мало, дефицит. Отсюда и престижность", - заметил Александр Лукашенко.



"Для семьи это наиважнейшая специальность - инженер", - добавил Президент, пояснив, что люди, обладающие соответствующими знаниями и умениями, могут самостоятельно выполнять многие работы по дому.



"Мы немножко отклонились в этом плане, дисбаланс у нас. Мы будем инженерные, рабочие специальности поднимать на самый высокий уровень. Потому что это государству надо, это стратегия, - подчеркнул Президент. - Если мы этим не будем заниматься сейчас, то завтра будет не до гаджетов. Все сегодня - от крестьян и от инженеров в сельском хозяйстве и промышленности".