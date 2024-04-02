Президент Беларуси министру здравоохранения: Надо сделать медицину народной - всем доступно, одинаково

Медицинские услуги в Беларуси должны быть доступными для всех граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад в Гродно министра здравоохранения Александра Ходжаева, сообщает БЕЛТА.

"Надо сделать медицину, как у нас раньше говорили, народной. Всем доступно, одинаково", - поставил Президент главную задачу перед министром.

Глава государства интересовался тем, как министр входит в должность, есть ли проблемы, как решаются кадровые вопросы.

Александр Ходжаев доложил, что поручения главы государства выполняются, в том числе по ценообразованию и кадрам.

"Владимир Степанович (губернатор Гродненской области и экс-министр здравоохранения Владимир Караник. - Прим. БЕЛТА) помогает или он в стороне?" - спросил Александр Лукашенко.

"Помогает, мы с ним на постоянной основе анализируем те вопросы, которые возникают. На сегодняшний день у нас рабочие отношения выстроены таким образом, что я могу обратиться за советом", - заверил Александр Ходжаев.

Глава государства спросил, рабочий ли в Минздраве коллектив, нужно ли решать кадровые вопросы.

Министр доложил, что в этом направлении в самое ближайшее время будут предложены кандидатуры.

"Если ты не поплывешь по течению, а, как Караник, будешь жестко курс держать, - работа будет в здравоохранении. Я говорил, что там у нас реперных точек много, кланов предостаточно, любят "поплавать" так, как удобно, начальников обслужить. Порядок надо наводить", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко коснулся и кадрового вопроса в отрасли в целом: "Говорят, того не хватает, этого не хватает. Врачей, медсестер... Слушай, у нас всего хватает. Только у нас некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать, как у нас, а жить, как на Западе, и получать большие деньги. Так они сутками работают (на Западе. - Прим. БЕЛТА), особенно молодежь. Это я знаю точно. Сутками работают. Но они и зарабатывают".

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что и в Беларуси врачи в лучших клиниках зарабатывают очень приличные деньги.

Более того, государство ранее уже оказало существенную поддержку медикам в материальном плане. "То, что я обещал. В пандемию платили дополнительно. Я им сказал: я вам это оставляю. Оставил. Врачи не верили, что это будет. Мы оставили. Но дальше немножко и самим надо шевелиться. Прекрасная профессия, прекрасная специальность. Лучше, наверное, в мире нет. Конечно, и ответственность, и пошевелиться надо. Перераспределитесь и работайте как следует", - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Караник обратил внимание, что в свое время Президент принял решение о материальной поддержке врачей в еще большем размере, чем просил Минздрав.

"Сейчас мало кто вспоминает, но я хорошо помню, что наши предложения по материальному стимулированию в пандемию вашей рукой были увеличены в несколько раз. Мы даже столько не предлагали", - сказал он.