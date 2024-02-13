Президент Беларуси на встрече с ректорами: Жизнь ставит нам принципиальные и острые вопросы

"Вопросы жизнь ставит нам с вами принципиальные и острые. Вы люди умные, ученые со степенями, понимаете и меру своей ответственности, и суть исторического момента. Знаете, как важно не упустить его в эпоху смены поколений. Треть века назад нам удалось пройти по краю пропасти, не свернув с дороги, которую прокладывали наши предки. Посмотрите на тех, кто свернул с этой дороги, - Прибалтика, Украина и другие. Загублены промышленность и сельское хозяйство. Куда готовить кадры? Понятно: для тех стран, на чьи подачки живут. Вот такая национальная идея. Это не наш путь", - сказал Президент.