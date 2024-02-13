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Президент Беларуси на встрече с ректорами: Жизнь ставит нам принципиальные и острые вопросы
Жизнь ставит принципиальные и острые вопросы, и важно не упустить исторический момент в эпоху смены поколений. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.
"Вопросы жизнь ставит нам с вами принципиальные и острые. Вы люди умные, ученые со степенями, понимаете и меру своей ответственности, и суть исторического момента. Знаете, как важно не упустить его в эпоху смены поколений. Треть века назад нам удалось пройти по краю пропасти, не свернув с дороги, которую прокладывали наши предки. Посмотрите на тех, кто свернул с этой дороги, - Прибалтика, Украина и другие. Загублены промышленность и сельское хозяйство. Куда готовить кадры? Понятно: для тех стран, на чьи подачки живут. Вот такая национальная идея. Это не наш путь", - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил вопрос востребованности качественного образования на примере Узбекистана, куда он на днях совершил официальный визит. Ведь наряду с новыми технологиями должны быть и подготовленные кадры, специалисты.
"Но и нам расслабляться ни в коем случае нельзя. И нельзя недооценивать вызовы сегодняшнего дня", - добавил Президент.
Фото: БЕЛТА
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