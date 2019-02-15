30 лет назад закончилась Афганская война. Военный конфликт в Афганистане продолжался почти 10 лет и унес жизни 15 тысяч советских солдат.

Президент Беларуси направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов. Александр Лукашенко отметил, что наши солдаты первыми бросили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распространение по всей земле.

"Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский долг и навечно обрели славу. Сейчас, в условиях глобальной нестабильности, как никогда важно помнить о ценности мира и спокойствия на планете. Воины-интернационалисты - это надежная опора белорусской государственности и патриотических сил страны. Ваши мужество и верность долгу - достойный пример для современной молодежи. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в поздравлении.