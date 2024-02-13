Президент Беларуси: Наша молодежь должна учиться и работать здесь

Большой разговор состоялся сегодня во Дворце Независимости. Тема его - повышение качества высшего образования, кадры для вузов, учебники и целый пласт вопросов: от поступления до распределения.

Обсудить образовательную повестку глава государства пригласил представителей Республиканского совета ректоров (это руководители высших учебных заведений со всей страны). Высшая школа в Беларуси опирается на советские достижения, когда полученные знания котировались во всем мире.

В белорусских вузах получают образование студенты из 100 стран мира

И мы эти традиции сохранили. Именно поэтому в нашу страну хотят и едут учиться. 30 тысяч студентов из более чем 100 стран мира - приличный показатель. Такой же и в экспорте образовательных услуг, он за прошлый год составил более 90 млн долларов. Сегодня обсуждали не только тренды в высшем образовании, повышение качества учебных программ, но и другие смежные вопросы - такие как разрыв между спросом и предложением на рынке труда, работа выпускников не по профилю, уклонение от отработки и тот факт, что не всегда молодежь охотно идет в науку и преподавание, а порой и грезит об образовании за границей. В общем, актуальных вопросов накопилось достаточно, и глава государства ждет четкий алгоритм их решения от участников Республиканского совета ректоров.

"Сегодня перед нами стоитзадача встряхнуть вузы: образование, науку в вузах - все, чем занимаются вузы", - заявил белорусский лидер.

Он поручил, чтобы к 1 сентября ректоры вузов вместе со своими коллективами приняли необходимые решения. Ориентир - обеспечение качественного образования, в том числе в сравнении с зарубежным. "Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее. Многие сбежавшие туда (за рубеж. - Прим. ред.) за образованием быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. А это - программы, это преподавание, преподаватели и качественный результат", - сказал Александр Лукашенко.

Подготовка под потребности реального сектора и взаимодействие с заказчиками кадров

Самое важное - мы сохранили преемственность и качество классического образования. Получить высшее в стране можно абсолютно бесплатно, и есть гарантия на первое рабочее место. Хотя в свое время у Беларуси был риск броситься в реформы и эксперименты. Нас очень активно пытались втянуть в них деятели различных зарубежных фондов. Понятно, с какой целью. Республиканский совет ректоров с широкими полномочиями должен быть локомотивом развития системы высшего образования. Подготовка кадров под потребности отечественного реального сектора - ориентир. У студента должна быть возможность посмотреть на свою будущую специальность в деле - на предприятии, в цеху, поле и т.д. Для этого важно организовать взаимодействие с заказчиками кадров.

Президент: Вы не коммерсанты - вы ректоры вузов. И мыслить обязаны по-государственному

Первая проблема, обозначенная Президентом, - разрыв между спросом и предложением на рынке труда. "Упаси вас господь готовить то, что нам не нужно в стране", - предупредил Александр Лукашенко.





"Мы как будто забыли, как в 90-е начали готовить толпы юристов, экономистов, которые, получив диплом, пошли работать таксистами и разносчиками пиццы. Да и сейчас после окончания вуза многие выпускники работают не по профилю", - заметил Президент, добавив, что неоднократно обращал внимание на эту тему.

"Подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на первом рабочем месте, уход из профессии - это непозволительная роскошь для нашего государства. Что, нам деньги некуда тратить? А если учесть, сколько государство платит, то что это, если не экономическое преступление", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент потребовал от ответственных лиц объяснить факты уклонения от отработки, а еще хуже - "договорняки" между нанимателями и вузами. "Причем на бумаге не подкопаешься. Где ваш контроль? Получается: выпустили и забыли. Так дело не пойдет, - заявил глава государства. - И напомню: вы не коммерсанты - вы ректоры вузов и мыслить обязаны по-государственному".

Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы в первую очередь готовить кадры под потребность отечественного реального сектора. Пока системной работы министерств экономики, образования, труда и соцзащиты, да и губернаторов в этом вопросе не видно, заметил Президент.

Глава государства ориентирует на полную концентрацию - нельзя расслабляться и недооценивать вызовы сегодняшнего времени. Образование, по мнению Александра Лукашенко, никогда не было и не может быть вне политики. Президент требует повысить идеологическую и воспитательную работу. Все, кто причастен к образованию, не просто дают профессию, а формируют мировоззрение молодых людей. И нужно серьезно посмотреть, кто организовывает этот процесс.