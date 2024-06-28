Президент Беларуси о мирном будущем: Мы его построили и мы его сбережем

Мы построили мирное будущее и мы обязаны его сберечь. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня, в преддверии Дня Независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, пишет БЕЛТА.



Глава государства выразил благодарность преподавателям: "Спасибо вам за труд. Величайший труд. Прежде чем войти в аудиторию и возглавить учебный процесс, вы проделали колоссальный, огромный путь. Вы много учились, работали и продолжаете совершенствовать свои компетенции".



"Потому что в вашей профессии надо идти в ногу со временем и вести за собой учеников. Иначе нельзя", - отметил Президент.



Он пожелал преподавателям сил, терпения и гордости за каждого воспитанника, в которого они вложили свою душу.



Александр Лукашенко обратил внимание на важность того, что церемония награждения проходит накануне главного государственного праздника - Дня Независимости, а также 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



"Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти поколению победителей, - уверен глава государства. - Каждый успех - это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили, и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем".



Подарком для студентов и преподавателей стала экскурсия по Дворцу Независимости, которая состоялась накануне церемонии награждения.