Президент Беларуси об информационной безопасности: Мы должны уметь вести контрпропаганду

В Беларуси необходимо уметь вести контрпропаганду против пропаганды, которая развернута против страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования информационной политики, сообщаетБелТА.



"Любая война, прежде всего негорячая, гибридная война, это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. Вопрос, как. Об этом мы и будем разговаривать. Самое главное - мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе, - сказал Президент. - Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, не надо бояться этого слова - пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее. Раньше были отделы пропаганды и агитации в ЦК партии и до райкомов. Пропагандировали свой образ жизни, вели борьбу, агитировали за все лучшее, как мы это понимали".



По словам Александра Лукашенко, и сейчас так происходит, прежде всего на Западе. "Только с нас посмеиваются: "Пропагандисты, агитаторы…" Почему посмеиваются? Чтобы нас сбить с толку. Поэтому нет ничего опасного, если мы будем пропагандировать свой образ жизни, свое и агитировать за это. Но надо научиться вести и контрпропаганду против той пропаганды, которая развернута против нас. Надо выработать механизмы противодействия, контрмеры", - подчеркнул белорусский лидер.

