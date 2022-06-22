Президент Беларуси обратился к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа

Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.



"Сегодня мы вспоминаем скорбную дату. Восемьдесят один год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь. Больше года Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа, вскрывая все новые и новые места массовых захоронений людей - расстрелянных, повешенных, сожженных заживо. Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая оценка, а результаты расследования представлены мировому сообществу", - отметил белорусский лидер.