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Президент Беларуси обратился к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа
Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
"Сегодня мы вспоминаем скорбную дату. Восемьдесят один год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь. Больше года Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа, вскрывая все новые и новые места массовых захоронений людей - расстрелянных, повешенных, сожженных заживо. Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая оценка, а результаты расследования представлены мировому сообществу", - отметил белорусский лидер.
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